"Аякс" опасается срыва аренды вратаря "Барселоны"

Переход вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена в "Аякс" на правах аренды задерживается.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, руководство клубов пока не согласовало последние детали сделки.

34-летний голкипер уже договорился с амстердамским клубом об условиях контракта, рассчитанного на сезон-2026/27. Сторонам осталось решить вопросы, связанные с налогообложением и зарплатой футболиста.

Ожидается, что часть заработной платы тер Штегена продолжит выплачивать "Барселона".

В "Аяксе" рассчитывали завершить сделку раньше и опасаются, что дальнейшая задержка может привести к срыву трансфера. Нидерландский клуб намерен получить нового вратаря до начала сезона и матчей квалификации Лиги конференций.

При этом тер Штеген еще не прошел медицинское обследование в "Барселоне". Его результаты должны окончательно показать, полностью ли немецкий голкипер восстановился после травмы.