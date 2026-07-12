12 Июля 2026
RU

"Аякс" опасается срыва аренды вратаря "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 18:05
29
"Аякс" опасается срыва аренды вратаря "Барселоны"

Переход вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена в "Аякс" на правах аренды задерживается.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, руководство клубов пока не согласовало последние детали сделки.

34-летний голкипер уже договорился с амстердамским клубом об условиях контракта, рассчитанного на сезон-2026/27. Сторонам осталось решить вопросы, связанные с налогообложением и зарплатой футболиста.

Ожидается, что часть заработной платы тер Штегена продолжит выплачивать "Барселона".

В "Аяксе" рассчитывали завершить сделку раньше и опасаются, что дальнейшая задержка может привести к срыву трансфера. Нидерландский клуб намерен получить нового вратаря до начала сезона и матчей квалификации Лиги конференций.

При этом тер Штеген еще не прошел медицинское обследование в "Барселоне". Его результаты должны окончательно показать, полностью ли немецкий голкипер восстановился после травмы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" сменит тренера вратарей - СМИ
19:05
Мировой футбол

"Реал" сменит тренера вратарей - СМИ

Нынешний тренера вратарей продолжит работу в структуре "Реала" в ином качестве
Экс-игрок "Бенфики" Ману погиб в ДТП
18:25
Мировой футбол

Экс-игрок "Бенфики" Ману погиб в ДТП

Ману завершил карьеру в 2019 году
"Боруссия" отпустила двух футболистов на переговоры о трансферах
17:49
Мировой футбол

"Боруссия" отпустила двух футболистов на переговоры о трансферах

Главным претендентом на немецкого форварда считается "Барселона"

Пять английских клубов заинтересовались полузащитником сборной Норвегии
17:30
Мировой футбол

Пять английских клубов заинтересовались полузащитником сборной Норвегии

Патрик Берг может продолжить карьеру в Премьер-лиге или Чемпионшипе

"ПСЖ" готов заплатить 40 млн евро за форварда "Барселоны"
16:30
Мировой футбол

"ПСЖ" готов заплатить 40 млн евро за форварда "Барселоны"

Парижский клуб намерен дождаться завершения выступления футболиста на ЧЕ-2026
"Аль-Хиляль" опроверг интерес к Рафинье
16:15
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" опроверг интерес к Рафинье

Саудовский клуб не ведет переговоры по трансферу вингера "Барселоны"

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал