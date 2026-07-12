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"Бешикташ" согласовал контракт с Леандро Троссаром

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 23:10
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"Бешикташ" согласовал контракт с Леандро Троссаром

Бельгийский вингер английского "Арсенала" Леандро Троссар продолжит карьеру в турецком "Бешикташе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Яджиз Сабончоглу, стамбульский клуб согласовал с игроком контракт по схеме "3+1". Его чистая зарплата составит ниже 8 млн евро, также прописаны бонусы за достижение определенных результатов.

Контракт 31-летнего футболиста с "Арсеналом" заканчивается летом 2027 года.

В прошлом сезоне Троссар провел за "Арсенал" 50 матчей, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 18 млн евро.

İdman.Biz
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