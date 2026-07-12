"Челси" определил главную цель для усиления вратарской позиции

Лондонский "Челси" намерен приобрести вратаря "Порту" Диогу Кошту. Как передает İdman.Biz, об сообщает журналист Экрем Конур. Для осуществления перехода лондонский клуб готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26‑летнего португальца, которая составляет € 60 млн.

Кошта является воспитанником "Порту" и выступает за основной состав с 2019 года. В сезоне‑2025/2026 он провел 49 матчей во всех турнирах, пропустил 25 мячей и 24 встречи отыграл без пропущенных голов.

По данным источника, "Челси" опередил "Пари Сен‑Жермен", который также проявлял интерес к голкиперу. Лондонцы уже приступили к подготовке официальных шагов для оформления сделки.