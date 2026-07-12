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Экс-игрок "Карабаха" продолжит карьеру на Кипре

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2026 21:10
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Экс-игрок "Карабаха" продолжит карьеру на Кипре

Защитник хорватского "Динамо Загреб" Сами Ммаэ продолжит карьеру на Кипре.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "Пафос" официально объявил о трансфере 29-летнего футболиста сборной Марокко. По информации Goal News, Ммаэ перешел на правах аренды до конца сезона 2026/2027 с правом выкупа.

В "Пафосе", который возглавляет Рикарду Са Пинту, защитник заполнил последнюю легионерскую вакансию. Ранее игрок выступал за "Гент", "Стандард", "Маастрихт", "Сент-Трюйден", "Ференцварош", "Динамо Загреб" и "Карабах", где в прошлом сезоне провел 15 матчей и забил один гол.

В новом клубе Ммаэ будет играть вместе с 20-летним азербайджанским вингером Мурадом Мамедовым, подписавшим контракт до 2030 года.

İdman.Biz
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