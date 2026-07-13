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Диего Форлан - новый главный тренер сборной Уругвая

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 00:35
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Диего Форлан - новый главный тренер сборной Уругвая

Лучший футболист чемпионата мира - 2010 Диего Форлан назначен на должность главного тренера сборной Уругвая по футболу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на президента Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо.

Контракт рассчитан до марта 2027 года. По истечении соглашения организация примет решение о продолжении сотрудничества с Форланом. Это связано с президентскими выборами в Уругвайской ассоциации футбола, которая по этой причине не хочет на данный момент заключать долгосрочный контракт.

На этом посту Форлан сменил Марсело Бьелсу, который тренировал команду с 2023 года. Под его руководством она отобралась на чемпионат мира - 2026, на котором не выиграла ни одного матча и не смогла выйти в плей-офф. На групповом этапе уругвайцы сыграли вничью со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также проиграли испанцам (0:1).

Форлану 47 лет. В декабре 2019 года он был назначен главным тренером уругвайского клуба "Пеньяроль", но был уволен из него в сентябре 2020-го. В марте 2021 года Форлан возглавил уругвайскую команду "Атенаса", в которой проработал 6 месяцев.

İdman.Biz
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