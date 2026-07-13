"Астон Вилла" и "Ньюкасл" ведут переговоры о трансфере игрока сборной Швейцарии

Английские футбольные клубы "Астон Вилла" и "Ньюкасл" ведут переговоры о приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" и сборной Швейцарии Йоана Манзамби. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, "Ньюкасл" уже достиг соглашения с "Фрайбургом" по трансферу, когда в переговоры вступила "Астон Вилла", которая в сезоне‑2026/27 выступит в Лиге чемпионов. Манзамби предпочитает перейти в "Астон Виллу".

Общая сумма сделки с бонусов может составить около 70 миллионов евро, что станет рекордной продажей в истории "Фрайбурга".

20‑летний Манзамби стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на чемпионате мира‑2026. В активе полузащитника три гола и два паса в четырех матчах. Из‑за травмы он не смог сыграть ни в победном матче 1/8 финала против сборной Колумбии (0:0, 4:3 пен.), ни в четвертьфинале, где швейцарцы уступили сборной Аргентины (1:3).