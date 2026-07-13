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Зоммер близок к подписанию краткосрочного контракта с "Брюгге"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 09:14
13
Зоммер близок к подписанию краткосрочного контракта с "Брюгге"

Вратарь Янн Зоммер в ближайшее время перейдет в "Брюгге" на правах свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист Саша Тавольери.

По данным источника, контракт с 37-летним швейцарцем будет краткосрочным. У голкипера было несколько предложений, в том числе заманчивый вариант из Испании, но Зоммер принял решение в пользу бельгийской команды. Там он станет основным вратарем. Футболист готов начать новый этап карьеры после ухода из "Интера".

За итальянскую команду Зоммер играл с 2023 года. 1 июля он стал свободным агентом. В сезоне-2025/26 вратарь в 43 матчах пропустил 42 гола.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в два миллиона евро.

İdman.Biz
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