Азербайджанские болельщики поддержат "Сабах" в матче с "Нью-Сейнтс"

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" рассчитывает на поддержку соотечественников в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского "Нью-Сейнтс".

"Ожидается, что нашу команду поддержат азербайджанцы, проживающие в Великобритании. Точное число станет известно завтра. Вчера команда прибыла в Освестри. Сегодня в 18:30 по местному времени состоится предматчевая пресс-конференция, а в 19:00 пройдет открытая тренировка", - цитирует руководителя пресс-службы "Сабаха" Эльнура Гамидова report.az.

Ответный матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 14 июля и начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первой встрече азербайджанский клуб одержал победу со счетом 2:0.