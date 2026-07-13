"Астон Вилла" перехватила трансфер Манзамби у "Ньюкасла"

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" согласовал трансфер полузащитника "Фрайбурга" и сборной Швейцарии Йохана Манзамби.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки с учетом бонусов составит почти 70 миллионов евро. Бирмингемцы опередили "Ньюкасл", который ранее считался главным претендентом на футболиста.

По информации источника, Манзамби не дал окончательного согласия на переход в "Ньюкасл", а его представители сообщили "Астон Вилле" о желании игрока присоединиться именно к этому клубу. Стороны уже согласовали долгосрочный контракт, в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне Манзамби провел 47 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Он был признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге Европы.

На чемпионате мира-2026 швейцарец принял участие в четырех матчах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Сборная Швейцарии завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Аргентине со счетом 1:3.