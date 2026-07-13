13 Июля 2026
RU

"Астон Вилла" перехватила трансфер Манзамби у "Ньюкасла"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 12:29
12
"Астон Вилла" перехватила трансфер Манзамби у "Ньюкасла"

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" согласовал трансфер полузащитника "Фрайбурга" и сборной Швейцарии Йохана Манзамби.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, сумма сделки с учетом бонусов составит почти 70 миллионов евро. Бирмингемцы опередили "Ньюкасл", который ранее считался главным претендентом на футболиста.

По информации источника, Манзамби не дал окончательного согласия на переход в "Ньюкасл", а его представители сообщили "Астон Вилле" о желании игрока присоединиться именно к этому клубу. Стороны уже согласовали долгосрочный контракт, в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне Манзамби провел 47 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Он был признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге Европы.

На чемпионате мира-2026 швейцарец принял участие в четырех матчах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Сборная Швейцарии завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив Аргентине со счетом 1:3.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026
12:41
ЧМ-2026

Ламину Ямалю исполнилось 19 лет: в день рождения он продолжает борьбу за "золото" ЧМ-2026

Испанский футболист встречает личный праздник в статусе одного из главных героев мирового первенства
Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"
12:14
ЧМ-2026

Нико Уильямс: "У нас есть лучший футболист мира - Ламин Ямаль"

Испанский футболист сравнил лидера своей сборной с Килианом Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2026
Азербайджанские болельщики поддержат "Сабах" в матче с "Нью-Сейнтс"
11:59
Мировой футбол

Азербайджанские болельщики поддержат "Сабах" в матче с "Нью-Сейнтс"

Азербайджанский футбольный клуб завершает подготовку к ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Жоан Лапорта: "Предложение о трансфере Хулиана Альвареса остается в силе"
10:29
Мировой футбол

Жоан Лапорта: "Предложение о трансфере Хулиана Альвареса остается в силе"

Президент "Барселоны" подтвердил интерес клуба к нападающему мадридского "Атлетико"
Четыре чемпиона — четыре финала: какую историю выберет ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
10:14
ЧМ-2026

Четыре чемпиона — четыре финала: какую историю выберет ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В полуфиналах сошлись четыре сильнейшие сборные рейтинга ФИФА и семь чемпионских титулов

Зоммер близок к подписанию краткосрочного контракта с "Брюгге"
09:14
Мировой футбол

Зоммер близок к подписанию краткосрочного контракта с "Брюгге"

У голкипера было несколько предложений, в том числе заманчивый вариант из Испании

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026