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Гвардиола возглавил список кандидатов в сборную Италии

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 20:05
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Гвардиола возглавил список кандидатов в сборную Италии

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Gazzetta dello Sport, испанский специалист входит в число кандидатов на вакантный пост и является предпочтительным вариантом для нового технического руководства Федерации футбола Италии.

В шорт-листе FIGC также находятся Роберто Манчини и Антонио Конте. Первый привел сборную Италии к победе на Евро-2020, а второй руководил национальной командой с 2014 по 2016 год. Однако ни один из них в настоящее время не считается приоритетным кандидатом нового технического директора Паоло Мальдини и его советника Леонардо.

Отмечается, что Гвардиола ранее не скрывал желания попробовать себя на уровне сборных. Финансовый вопрос может осложнить переговоры, однако для 55-летнего специалиста решающим фактором способна стать возможность возглавить масштабный проект по возрождению итальянского футбола.

В сборной Италии начались серьезные кадровые изменения после третьего подряд непопадания на чемпионат мира. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковых матчах. В отставку также ушли президент FIGC Габриэле Гравина и глава делегации Джанлуиджи Буффон.

11 июля бывший капитан сборной Италии Паоло Мальдини был назначен техническим директором FIGC. Одной из его первых задач станет выбор нового главного тренера национальной команды.

İdman.Biz
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