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Роналду призвали завершить карьеру в сборной Португалии

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2026 20:24
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Роналду призвали завершить карьеру в сборной Португалии

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Норвегии Джон Арне Риисе призвал Криштиану Роналду завершить выступления за национальную команду Португалии.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист считает, что 41-летний нападающий больше не соответствует уровню международного футбола и должен освободить место для молодых игроков.

"Вся ситуация с ним на этом чемпионате мира была довольно печальной. В какой-то момент он перестал забивать, затем после нескольких голов сказал, что вернулся, а потом снова исчез", - приводит слова Риисе Goal.

Норвежец также раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса. По его мнению, специалист должен был проявить больше жесткости и поставить интересы команды выше положения отдельного футболиста.

"Не думаю, что Роналду будет готов к чемпионату Европы 2028 года. Он уже недостаточно хорош, чтобы играть за Португалию на таком уровне. Ему стоит завершить карьеру в сборной и дать шанс молодым", - отметил Риисе.

Бывший защитник добавил, что современный футбол требует большой физической работы от каждого игрока.

"Все 11 футболистов должны бегать и бороться за команду, если только речь не идет о Месси. Роналду больше этого не делает. Его присутствие скорее ослабляет Португалию, чем помогает ей", - заявил он.

Критика в адрес Роналду усилилась после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. Команда Роберто Мартинеса уступила Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала.

После матча Роналду признался, что чемпионат мира 2026 года стал последним в его карьере.

İdman.Biz
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