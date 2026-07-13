Умер арбитр, которого ФИФА отстранила от ЧМ-2026 после скандала

Нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет.

Как сообщает İdman.Biz, информацию о смерти судьи подтвердила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Причина смерти Диперинка не называется. По данным нидерландских СМИ, полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Диперинк обслуживал матчи чемпионата Нидерландов с 2017 года. Он также работал видеоассистентом арбитра на чемпионате Европы 2024 года.

Нидерландец должен был войти в состав судейской бригады чемпионата мира 2026 года в качестве арбитра VAR, однако ФИФА исключила его из списка после скандала, произошедшего в Лондоне.

В апреле Диперинк был задержан по подозрению в домогательствах к 17-летнему подростку после матча Лиги конференций между "Кристал Пэлас" и "Фиорентиной".

Позднее дело закрыли из-за недостатка доказательств. Сам арбитр отрицал обвинения и заявлял, что с самого начала сотрудничал с полицией.

Диперинк также выражал разочарование решением ФИФА не допустить его до работы на чемпионате мира 2026 года.