"Реал" планирует продлить контракт с Куртуа

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с вратарем Тибо Куртуа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, руководство "сливочных" хочет сохранить 34-летнего бельгийца в составе команды на длительный срок.

Прошлым летом Куртуа уже согласовал с "Реалом" продление соглашения до лета 2027 года. Теперь мадридский клуб планирует предложить голкиперу новый долгосрочный контракт.

Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся после закрытия летнего трансферного окна.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года и остается основным вратарем команды.