"Аталанта" готовит предложение за 18-летнего таланта "Байера"

Футбольный клуб "Аталанта" готовится сделать предложение по трансферу полузащитника леверкузенского "Байера" Керим-Сэма Алайбеговича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, итальянский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 20 млн евро плюс бонусы.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 млн евро. Отмечается, что сам Алайбегович заинтересован в переходе в "Аталанту".

Сезон-2025/26 футболист провел в составе "РБ Зальцбург". В 44 матчах во всех турнирах он забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Алайбегович также выступал за сборную Боснии и Герцеговины на чемпионате мира 2026 года. Вингер отметился одним забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи с Катаром.