"Вестри" разгромно проиграл перед матчем с "Карабахом"

Соперник "Карабаха" по первому квалификационному раунду Лиги Европы "Вестри" потерпел крупное поражение в чемпионате Исландии.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 14-го тура Первой лиги, которая является вторым по силе дивизионом страны, команда на своем поле уступила "Фюлкиру" со счетом 2:5.

Голы "Вестри" забили Тордур Хафторссон на 49-й минуте и Гуннар Хаукссон, реализовавший пенальти на 85-й.

После этого поражения "Вестри" с 21 очком после 14 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.

Ответная встреча "Вестри" - "Карабах" состоится в ночь с 16 на 17 июля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Напомним, первый матч в Баку завершился победой "Карабаха" со счетом 3:0.