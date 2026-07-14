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Тренер "Нью-Сейнтс": "Матч с "Сабахом" на этот раз будет другим"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 00:16
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Тренер "Нью-Сейнтс": "Матч с "Сабахом" на этот раз будет другим"

Главный тренер валлийского "Нью-Сейнтс" Крэйг Харрисон поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против бакинского "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, специалист признал силу азербайджанского клуба, однако заявил, что на своем поле его команда намерена сыграть значительно активнее.

"Сабах" - очень хорошая команда. Они конкурируют с "Карабахом", который успешно выступает в Лиге чемпионов. Если "Сабах" показывает такие результаты в борьбе с ним, то слабой эту команду назвать нельзя. У соперника очень качественные футболисты и опытный главный тренер", - сказал Харрисон на предматчевой пресс-конференции.

Наставник валлийцев отметил, что, несмотря на поражение в Баку, остался доволен организованностью, самоотдачей и характером своих подопечных.

"Возможно, мы не смогли атаковать так часто, как хотели. На этот раз ожидаю, что соперник не будет так много владеть мячом. Однако "Сабах" любит контролировать игру, поэтому у него все равно может быть определенное преимущество", - добавил специалист.

По словам Харрисона, в ответной встрече "Нью-Сейнтс" постарается чаще работать с мячом, создавать моменты и оказывать давление на оборону бакинцев.

"Наш план на этот раз будет другим. Мы хотим больше владеть мячом и создавать возможности. Владение - важный показатель, но в итоге все решают удары по воротам. Дома мы планируем больше атаковать и держать соперника под давлением. Если забьем первыми, все изменится", - подчеркнул тренер.

Харрисон также рассчитывает, что преимуществом его команды станет искусственное покрытие стадиона Park Hall.

"В Европе не так много полей с искусственным покрытием. Мы тренируемся и играем здесь каждый день. Отлично знаем, как движется мяч в сухую или дождливую погоду. Наши футболисты чувствуют себя здесь комфортно. Дома мы действительно опасный соперник", - отметил он.

В первой встрече "Сабах" победил со счетом 2:0. Несмотря на это, Харрисон считает, что один гол способен полностью изменить ход противостояния.

"Мы играем дома и уступаем два мяча. Нам обязательно нужно забить первыми. Это может произойти как на первой, так и на 80-й минуте. Если сумеем отличиться в течение 80 минут, матч фактически начнется заново. Это и есть наша главная цель", - заключил специалист.

İdman.Biz
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