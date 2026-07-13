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Колумбийский футболист отказался возвращаться на родину после ЧМ-2026

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2026 21:21
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Колумбийский футболист отказался возвращаться на родину после ЧМ-2026

Нападающий сборной Колумбии Хаминтон Кампас не вернулся на родину вместе с национальной командой после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Infobae, 26-летний футболист остался в США из-за угроз убийством, поступавших в его адрес и в адрес членов его семьи в социальных сетях. Точное местонахождение игрока не раскрывается из соображений безопасности.

Причиной травли стал эпизод матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Колумбии и Швейцарии. Незадолго до завершения дополнительного времени Кампас получил возможность забить победный мяч, однако не реализовал выгодный момент.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 0:0. В серии пенальти швейцарцы победили – 4:3. При этом сам Кампас успешно исполнил свой удар с 11-метровой отметки.

После игры футболист заявил, что никакая любовь к футболу не может оправдывать ненависть и жизнь в страхе. Он подчеркнул, что всегда старался отдавать все силы, защищая цвета национальной команды.

Федерация футбола Колумбии официально осудила угрозы в адрес Кампаса и его семьи. Организация выразила поддержку игроку и призвала Генеральную прокуратуру страны оперативно установить и привлечь к ответственности виновных.

Ситуация вызвала в Колумбии болезненные воспоминания о трагедии 1994 года. Тогда защитник национальной команды Андрес Эскобар был убит после возвращения с чемпионата мира в США, где отметился автоголом в матче против хозяев турнира.

İdman.Biz
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