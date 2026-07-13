"Карабах" готовится к ответному матчу с "Вестри" - ФОТО

Футбольный клуб "Карабах" продолжает подготовку к ответному матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского "Вестри".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, футболисты агдамской команды провели очередную тренировку на "Азерсун Арене".

Ответная встреча состоится 16 июля и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Матч пройдет на стадионе "Торфнесвеллур", вмещающем 1596 зрителей.

В первой игре, состоявшейся в Баку, "Карабах" одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Голы забили Закария Саво на 30-й минуте, Абдулла Зубир на 45+2-й и Реналдо Сефас на 86-й.