14 Июля 2026
RU

Главный тренер "Сабаха": "Мы должны показать в Уэльсе свою лучшую игру"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 00:32
21
Главный тренер "Сабаха": "Мы должны показать в Уэльсе свою лучшую игру"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского "Нью-Сейнтс".

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что победа со счетом 2:0 в первой встрече не должна привести к потере концентрации.

"Мы с большим волнением ждем матч. Как и в первой игре, должны действовать с максимальной концентрацией. Всем известно, что команды обычно хорошо выступают на своем поле, поэтому мы не можем расслабляться", - заявил Дамбраускас на предматчевой пресс-конференции.

По словам литовского специалиста, бакинская команда намерена вновь добиться положительного результата.

"Наоборот, мы должны сделать все возможное и постараться уйти с поля с победой. Нам необходимо показать свою лучшую игру", - добавил наставник.

Дамбраускас также рассказал о кадровой ситуации в команде. По его словам, "Сабах" прибыл в Уэльс без травмированных футболистов.

"Радует, что команда приехала на выезд без проблем с повреждениями. Настроение в коллективе хорошее, все чувствуют себя нормально. Только Стив Сольве отсутствует в расположении команды", - отметил тренер.

В первой встрече, состоявшейся в Баку, "Сабах" победил "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер "Нью-Сейнтс": "Матч с "Сабахом" на этот раз будет другим"
00:16
Азербайджанский футбол

Тренер "Нью-Сейнтс": "Матч с "Сабахом" на этот раз будет другим"

Крэйг Харрисон рассчитывает использовать искусственное поле и преимущество домашнего стадиона

"Туран Товуз" сыграет со сборной Ирана
13 Июля 23:41
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" сыграет со сборной Ирана

Товузский клуб проведет товарищеский матч в рамках сбора в Турции

"Шамахы" усилился новым легионером
13 Июля 23:08
Азербайджанский футбол

"Шамахы" усилился новым легионером

Португальский защитник подписал контракт по схеме "1+1"

"Нефтчи" завершил сбор в Словении поражением от "Осиека"
13 Июля 21:54
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" завершил сбор в Словении поражением от "Осиека" - ОБНОВЛЕНО

Бакинский клуб провел четвертый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону

Колумбийский футболист отказался возвращаться на родину после ЧМ-2026
13 Июля 21:21
Азербайджанский футбол

Колумбийский футболист отказался возвращаться на родину после ЧМ-2026

Хаминтон Кампас подвергся травле после упущенного момента в матче со Швейцарией

"Карабах" готовится к ответному матчу с "Вестри"
13 Июля 21:00
Азербайджанский футбол

"Карабах" готовится к ответному матчу с "Вестри" - ФОТО

Агдамский клуб проведет встречу первого квалификационного раунда Лиги Европы в ночь на 17 июля

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала
11 Июля 10:54
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня состоятся последние матчи 1/4 финала

В одном из них нас ждет дуэль бомбардиров - Холанда и Кейна
Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен
11 Июля 23:20
ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени