Главный тренер "Сабаха": "Мы должны показать в Уэльсе свою лучшую игру"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского "Нью-Сейнтс".

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что победа со счетом 2:0 в первой встрече не должна привести к потере концентрации.

"Мы с большим волнением ждем матч. Как и в первой игре, должны действовать с максимальной концентрацией. Всем известно, что команды обычно хорошо выступают на своем поле, поэтому мы не можем расслабляться", - заявил Дамбраускас на предматчевой пресс-конференции.

По словам литовского специалиста, бакинская команда намерена вновь добиться положительного результата.

"Наоборот, мы должны сделать все возможное и постараться уйти с поля с победой. Нам необходимо показать свою лучшую игру", - добавил наставник.

Дамбраускас также рассказал о кадровой ситуации в команде. По его словам, "Сабах" прибыл в Уэльс без травмированных футболистов.

"Радует, что команда приехала на выезд без проблем с повреждениями. Настроение в коллективе хорошее, все чувствуют себя нормально. Только Стив Сольве отсутствует в расположении команды", - отметил тренер.

В первой встрече, состоявшейся в Баку, "Сабах" победил "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0.