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"Сабах" сыграет с "Нью-Сейнтс" за выход во второй раунд Лиги чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2026 09:46
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"Сабах" сыграет с "Нью-Сейнтс" за выход во второй раунд Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского "Нью-Сейнтс".

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Валдаса Дамбраускаса сыграет на стадионе "Парк Холл". Встреча начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен испанец Матео Бускетс Феррер.

Напомним, в первой встрече "Сабах" одержал победу со счетом 2:0. Победитель противостояния во втором квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в паре "Вардар" (Северная Македония) - "КуПС" (Финляндия).

İdman.Biz
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