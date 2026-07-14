Гринвуд перейдет в "Фенербахче" за 42 миллиона евро

Английский футболист Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стамбульский клуб достиг полной договоренности с французским "Марселем" о трансфере 23-летнего нападающего.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро, еще два миллиона предусмотрены в виде бонусов. "Марсель" принял предложение и разрешил Гринвуду пройти медицинское обследование и подписать контракт с новым клубом.

Соглашение футболиста с "Фенербахче" будет рассчитано до июня 2030 года. По условиям договора, англичанин будет получать 10 миллионов евро чистыми за сезон.