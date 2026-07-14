"Селтик" предложил новый контракт бывшему игроку "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Селтик" хочет продлить контракт с нападающим Келечи Ихеаначо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Glasgow Times, шотландский клуб уже направил футболисту предложение о новом соглашении.

"Мы предложили Ихеаначо продлить контракт. Посмотрим, к чему это приведет", - заявил главный тренер "Селтика" Мартин О'Нил.

В прошлом клубном сезоне нигерийский форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Ихеаначо является воспитанником "Манчестер Сити" и выступал за основную команду английского клуба. Также он защищал цвета "Лестер Сити", "Севильи" и "Мидлсбро".

По итогам прошлого сезона нападающий вместе с "Селтиком" выиграл чемпионат и Кубок Шотландии. Его трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро.