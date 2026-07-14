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Фанаты "Фламенго" освистали Джанлука Престианни из-за конфликта с Винисиусом

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 15:20
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Фанаты "Фламенго" освистали Джанлука Престианни из-за конфликта с Винисиусом

Аргентинский футболист "Бенфики" Джанлука Престианни подвергся давлению со стороны болельщиков "Фламенго" во время товарищеского матча команд.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась 11 июля на стадионе "Алгарве" в Португалии и завершилась победой бразильского клуба со счетом 2:1.

Болельщики "Фламенго" освистывали 20-летнего вингера при каждом касании мяча. Футболисты бразильской команды несколько раз жестко сыграли против аргентинца, а один из фолов примерно на 30-й минуте вызвал одобрительную реакцию трибун. Зрители также скандировали имя воспитанника "Фламенго" Винисиуса Жуниора.

Причиной такого приема стал конфликт Престианни с Винисиусом в матче "Бенфики" и "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов 17 февраля. Бразилец обвинил соперника в расистском оскорблении, однако аргентинский футболист отрицал, что назвал его "обезьяной". При этом Престианни не отрицал использование гомофобного выражения.

УЕФА не подтвердил обвинение в расистском оскорблении, но признал игрока виновным в гомофобном поведении. 24 апреля организация дисквалифицировала его на шесть матчей, три из которых были назначены условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку Престианни ранее отбыл предварительное одноматчевое наказание, ему оставалось пропустить еще две встречи.

İdman.Biz
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