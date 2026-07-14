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"Ньюкасл" потребовал около 100 миллионов фунтов за Бруно Гимарайнса

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 15:46
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"Ньюкасл" потребовал около 100 миллионов фунтов за Бруно Гимарайнса

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" оценил полузащитника Бруно Гимарайнса примерно в 100 миллионов фунтов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, руководство клуба опровергло информацию о готовности расстаться с 28-летним бразильцем почти за половину этой суммы. "Ньюкасл" считает Гимарайнса одним из лучших полузащитников мира и намерен обсуждать его продажу только после предложений свыше 80 миллионов фунтов.

Главным претендентом на футболиста остается "Арсенал". Гимарайнс сообщил "Ньюкаслу" о желании продолжить карьеру в лондонском клубе, однако официального предложения, способного удовлетворить руководство "сорок", пока не поступало.

В "Ньюкасле" считают цену бразильца соответствующей нынешнему трансферному рынку. Этим летом клуб продал Сандро Тонали в "Тоттенхэм" за 92,5 миллиона фунтов, а с учетом бонусов стоимость сделки может достичь 100 миллионов.

В качестве еще одного ориентира рассматривается переход воспитанника "Ньюкасла" Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов. Этот трансфер стал рекордным для британского футболиста.

Контракт Гимарайнса с "Ньюкаслом" рассчитан еще на два года и предусматривает возможность продления на один сезон. Клуб подчеркивает, что не обязан продавать капитана команды и согласится на сделку только при предложении, соответствующем его статусу.

İdman.Biz
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