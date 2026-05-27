"Бешикташ" начал переговоры по возвращению Фернандеша

Футбольный клуб "Бешикташ" хочет вернуть полузащитника московского "Спартака" Жедсона Фернандеша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fanatik, стамбульский клуб уже провел предварительные переговоры, чтобы выяснить условия возможного перехода 27-летнего португальца.

"Галатасарай" также интересуется Фернандешем. Чемпион Турции рассматривает хавбека как один из главных вариантов для усиления средней линии.

Турецкие СМИ утверждают, что Фернандеш недоволен положением в московском клубе и планирует уйти. Его возвращение в Турцию считают реальным вариантом.

Напомним, что прошлым летом Фернандеш перешел из "Бешикташа" в "Спартак" за 20,8 млн евро (41,1 млн манатов). Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2029 года.