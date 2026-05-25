25 Мая 2026
RU

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

Другое
Новости
25 Мая 2026 13:08
15
Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

В Австрии произошло столкновение параплана с легкомоторным самолетом прямо в воздухе.

Как сообщает İdman.Biz, 44-летняя спортсменка чудом осталась жива и сумела безопасно приземлиться после аварии.

Инцидент произошел над долиной Пинцгау. Женщина совершала полет на параплане после старта с холма Шмиттенхёэ, когда в ее купол врезался легкомоторный самолет Cessna. В результате столкновения пропеллер самолета практически полностью разорвал купол параплана.

Несмотря на критическую ситуацию, спортсменка сумела воспользоваться запасным парашютом и избежать гибели. Женщина получила легкие травмы. Спасатели назвали выживание женщины настоящим чудом.

Самолет после происшествия благополучно приземлился в аэропорту Целль-ам-Зее.

Отмечается, что момент столкновения был зафиксирован камерой, установленной на груди парапланеристки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стала известна причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша
24 Мая 09:10
Другое

Стала известна причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша

Семья пилота попросила сохранять принципы приватности в этот сложный для нее момент
В Азербайджане известный спортсмен скончался после тренировки
23 Мая 18:48
Другое

В Азербайджане известный спортсмен скончался после тренировки

Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии
19 Мая 17:22
Другое

Ученые нашли связь между силой мышц и риском депрессии

Исследование охватило почти полмиллиона человек

В Баку отметили лучших представителей fair play в спорте
19 Мая 16:12
Другое

В Баку отметили лучших представителей fair play в спорте - ФОТО

Церемония награждения состоялась в Национальном олимпийском комитете Азербайджана

На Мальдивах во время погружения в подводную пещеру погибли шесть человек - ФОТО
19 Мая 15:06
Другое

На Мальдивах во время погружения в подводную пещеру погибли шесть человек - ФОТО

Среди жертв оказались пять итальянских дайверов и участвовавший в спасательной операции военный водолаз

Делегация из Албании посетила Национальную гимнастическую арену в Баку - ФОТО
19 Мая 09:29
Другое

Делегация из Албании посетила Национальную гимнастическую арену в Баку - ФОТО

Гостям рассказали о возможностях спортивного комплекса

Самое читаемое

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

"Карабах" завершил сезон победой
22 Мая 21:24
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" завершил сезон победой - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Дубль Шейдаева помог агдамцам выиграть результативный матч