Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

В Австрии произошло столкновение параплана с легкомоторным самолетом прямо в воздухе.

Как сообщает İdman.Biz, 44-летняя спортсменка чудом осталась жива и сумела безопасно приземлиться после аварии.

Инцидент произошел над долиной Пинцгау. Женщина совершала полет на параплане после старта с холма Шмиттенхёэ, когда в ее купол врезался легкомоторный самолет Cessna. В результате столкновения пропеллер самолета практически полностью разорвал купол параплана.

Несмотря на критическую ситуацию, спортсменка сумела воспользоваться запасным парашютом и избежать гибели. Женщина получила легкие травмы. Спасатели назвали выживание женщины настоящим чудом.

Самолет после происшествия благополучно приземлился в аэропорту Целль-ам-Зее.

Отмечается, что момент столкновения был зафиксирован камерой, установленной на груди парапланеристки.