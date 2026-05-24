Стала известна причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша

24 Мая 2026 09:10
Семья американского гонщика NASCAR Кайла Буша, скончавшегося 21 мая 2026 года, выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла причины смерти двукратного чемпиона серии.

"Согласно медицинскому заключению, переданному семье Буш, серьезная пневмония переросла в сепсис, что привело к стремительным и слишком серьезным сопутствующим осложнениям", — приводит İdman.Biz заявление.

Также семья попросила сохранять принципы приватности в этот сложный для нее момент.

Ранее сообщалось, что Буш внезапно потерял сознание за день до смерти, когда работал на гоночном симуляторе, после чего был экстренно госпитализирован.

