9 Июля 2026
RU

Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту

Другое
Новости
9 Июля 2026 07:09
23
Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту

Легендарный футболист и сильнейший шахматист мира будут представлять крупнейший киберспортивный турнир

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен вновь стали глобальными амбассадорами Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup) 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом было объявлено на церемонии открытия турнира в Париже с участием мэра французской столицы Эмманюэля Грегуара.

Организаторы подчеркнули, что достижения Роналду и Карлсена являются символом высочайшего уровня спортивного мастерства, а их участие отражает растущую роль Esports World Cup на стыке традиционного спорта, игровой индустрии и мировой культуры.

В турнире примут участие более 2000 игроков из более чем 100 стран мира, включая Россию. В течение семи недель они разыграют рекордный призовой фонд в размере 75 миллионов долларов.

В программу Esports World Cup 2026 включены соревнования по 24 популярным киберспортивным дисциплинам.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ
8 Июля 23:45
Другое

Фарид Гаибов обсудил спортивное сотрудничество с послом ОАЭ - ФОТО

Стороны обменялись мнениями о совместных проектах и расширении взаимодействия
Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества
8 Июля 20:42
Другое

Азербайджан и Беларусь обсудили развитие спортивного сотрудничества

Делегация Министерства молодежи и спорта Азербайджана посетила спортивные объекты и провела ряд официальных встреч

МОК временно возобновил действие статуса Олимпийского комитета РФ
7 Июля 19:18
Другое

МОК временно возобновил действие статуса Олимпийского комитета РФ

Решение было принято после анализа, проведенного юридической комиссией комитета
Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"
6 Июля 20:44
Другое

Фарид Гаибов: "Достигнутые успехи не являются случайностью"

Министр молодежи и спорта Азербайджана заявил, что международные достижения стали результатом системной и долгосрочной работы

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов в июне
6 Июля 19:16
Другое

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов в июне - ФОТО

Азербайджанские спортсмены завоевали 284 медали за месяц

В Сумгайыте открыта спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО
6 Июля 17:14
Другое

В Сумгайыте открыта спортивная зона в рамках проекта "Здоровый двор" - ФОТО

Объект введен в эксплуатацию в поселке имени Г.З. Тагиева

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026
7 Июля 01:34
ЧМ-2026

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

Финальный свисток завершился трогательным моментом на поле