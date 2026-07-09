Криштиану Роналду и Магнус Карлсен стали амбассадорами Кубка мира по киберспорту

Легендарный футболист и сильнейший шахматист мира будут представлять крупнейший киберспортивный турнир

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен вновь стали глобальными амбассадорами Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup) 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом было объявлено на церемонии открытия турнира в Париже с участием мэра французской столицы Эмманюэля Грегуара.

Организаторы подчеркнули, что достижения Роналду и Карлсена являются символом высочайшего уровня спортивного мастерства, а их участие отражает растущую роль Esports World Cup на стыке традиционного спорта, игровой индустрии и мировой культуры.

В турнире примут участие более 2000 игроков из более чем 100 стран мира, включая Россию. В течение семи недель они разыграют рекордный призовой фонд в размере 75 миллионов долларов.

В программу Esports World Cup 2026 включены соревнования по 24 популярным киберспортивным дисциплинам.