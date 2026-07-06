Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов в июне - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами, которые успешно представляли страну на международных соревнованиях в июне.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в Азербайджанской спортивной академии и началась с исполнения Государственного гимна. Затем участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный достижениям азербайджанских спортсменов на международной арене за прошедший месяц.

В ходе мероприятия Фарид Гаибов высоко оценил результаты отечественных атлетов, отметив, что в июне Государственный гимн Азербайджана прозвучал на соревнованиях в 24 странах мира.

По словам министра, за месяц азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 284 медали - 108 золотых, 81 серебряную и 95 бронзовых.

Кроме того, Гаибов поздравил сотрудников государственных учреждений Азербайджана, успешно выступивших на III Всемирных корпоративных играх, где они завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.

Во время встречи представители различных видов спорта рассказали о своем выступлении на международных турнирах и поделились впечатлениями от достигнутых результатов.

В завершение министр пожелал спортсменам новых ярких побед и успешных выступлений на предстоящих соревнованиях.