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В Габале наградили победителей соревнований "Юный спасатель" - ФОТО

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5 Июля 2026 01:20
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В Габале наградили победителей соревнований "Юный спасатель" - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей XII международных соревнований "Юный спасатель" и XIII общереспубликанского первенства "Юный спасатель и пожарный", организованных МЧС при поддержке Министерств молодежи и спорта, а также науки и образования.

Об этом İdman.Biz сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

В мероприятии в Габалинском культурном центре приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов, глава Габалинской районной исполнительной власти Сабухи Абдуллаев, другие официальные лица, дети и члены семей шехидов Отечественной войны.

В соревнованиях команды испытали свои силы на этапах "Полоса препятствий", "Комбинированная пожарная эстафета», "Поисково-спасательные работы", а также в конкурсе "Моя страна, моя команда".

В международных соревнованиях первое место заняла команда Азербайджана, второе - Узбекистан, третье - Беларусь. В общереспубликанском первенстве победу одержала команда Исмаиллы. Команда Нахчыванской Автономной Республики заняла второе место, а команда Гусара удостоилась третьего места.

İdman.Biz
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