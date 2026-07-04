В селе Даш Салахлы Газаха открыт новый зал вольной борьбы - ФОТО

В рамках мероприятий, реализуемых Федерацией борьбы Азербайджана (AGF) по развитию борьбы в регионах и укреплению спортивной инфраструктуры, в селе Даш Салахлы Газахского района введен в эксплуатацию зал вольной борьбы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AGF, спортивный объект был построен при материальной поддержке выпускников 2006 года полной средней школы №1 села Даш Салахлы.

Зал оснащен борцовским ковром и другим необходимым спортивным оборудованием. В этом спортивном центре около 120 подростков осваивают азы борьбы.

3 июля состоялась церемония открытия зала. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, заведующий спортивным отделом Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, вице-президенты AGF Намиг Абдуллаев и Фарид Мансуров, генеральный секретарь AGF Парвин Пириев, член Комитета по этике и дисциплине AGF Фирдовси Умудов, старший тренер сборной U17 Гаджи Алиев, представители спортивной общественности западного региона, тренеры, ветераны борьбы и жители села.

Гости ознакомились с условиями, созданными в зале борьбы, пообщались с юными борцами и дали им свои рекомендации.

Было отмечено, что новый спортивный объект внесет важный вклад в развитие борьбы в регионе, привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни и воспитание будущих чемпионов.

Особо была подчеркнута забота государства о спорте, а также деятельность AGF, направленная на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.

Также было отмечено, что объявление Газаха Спортивной столицей Азербайджана на 2026 год придало новый импульс развитию спорта в районе.

Новый зал борьбы, введенный в эксплуатацию в Даш Салахлы, является одним из важных проектов, реализуемых в рамках этого знаменательного года и направленных на расширение спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения и привлечение молодежи к спорту.

В рамках мероприятия под руководством призера Игр исламской солидарности, тренера-преподавателя зала борьбы Даш Салахлы Аскара Мамедалиева была проведена показательная тренировка.

Также была организована автограф-сессия с участием олимпийского призера, чемпиона мира и Европы Гаджи Алиева.

Отметим, что начало деятельности этого спортивного объекта создаст более благоприятные условия для тренировок занимающихся борьбой в Даш Салахлы и близлежащих населенных пунктах, а также даст дополнительный стимул развитию этого вида спорта в регионе.