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Около 14 тысяч абитуриентов сдают экзамены по спортивным специальностям - ФОТО/ВИДЕО

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3 Июля 2026 10:41
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Около 14 тысяч абитуриентов сдают экзамены по спортивным специальностям - ФОТО/ВИДЕО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) организовал для представителей СМИ инфотур по наблюдению за экзаменами на проверку способностей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ГЭЦ, журналисты ознакомились с ходом экзаменов по спортивному направлению, которые проходят на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Во время мероприятия была предоставлена подробная информация об организации экзаменов и системе оценивания.

Отмечается, что экзамены по спортивному направлению в Баку проводятся в Азербайджанской академии спорта и на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. В регионах они проходят в Олимпийских спортивных комплексах Товуза, Исмаиллы и Шарура.

Специальные экзамены на проверку способностей по специальности "тренерская деятельность" проводятся на спортивных объектах, определенных Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

В экзаменационном процессе участвуют представители ГЭЦ и Министерства молодежи и спорта, эксперты соответствующих спортивных федераций, а также волонтеры Общественного объединения "Спортивные волонтеры и болельщики".

В этом году для участия в экзаменах по спортивному направлению зарегистрировались около 14 тысяч абитуриентов и суббакалавров.

Экзамены организуются по комиссиям "тренерская деятельность", "общая физическая подготовка", "адаптивная физическая культура", "массово-оздоровительный спорт" и "преподавание физического воспитания и допризывной подготовки".

По данным ГЭЦ, экзамены по комиссиям 62 и 63 проводятся по общей физической подготовке, а результаты оцениваются как "зачет" или "незачет".

По комиссии 61 результаты рассчитываются в баллах. По некоторым видам спорта в рамках этой комиссии экзамены состоят из двух этапов: сначала проводится проверка общей физической подготовки, затем — испытание по специальности.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
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