Фарид Гаибов: "Баку закрепил за собой статус мировой спортивной столицы"

Международные спортивные соревнования вносят серьезный вклад в развитие не только спорта, но и туризма в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, министр сообщил об этом журналистам в последний день 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, проходящей в Баку.

По его словам, Азербайджан уже много лет принимает этап Формулы-1. Только в прошлом году гонку в Баку посетили около 12 тысяч иностранных болельщиков. Эти данные были получены на основе онлайн-продажи билетов.

Министр также отметил высокий интерес к турнирам UFC, которые проходят в азербайджанской столице. Он напомнил, что первый в регионе турнир UFC состоялся в Баку в прошлом году, а несколько дней назад город принял уже второй турнир организации.

"Думаю, что получилось очень интересное мероприятие как для местных, так и для иностранных болельщиков. На этот турнир из-за рубежа приехали около трех тысяч фанатов. Это, безусловно, важно как для популяризации спорта, так и для развития туризма", - сказал Гаибов.

Министр также напомнил, что турниры UFC пройдут в Баку и в течение следующих двух лет. По его словам, столица Азербайджана уже обладает большим опытом проведения крупнейших международных соревнований.

"Баку - мировая спортивная столица, и это результат многолетнего труда и накопленного опыта", - подчеркнул Гаибов.

Напомним, турнир UFC Fight Night Baku состоялся 27 июня. Азербайджанские бойцы Тахир Абдуллаев и Фарман Гасанов одержали победы над Джефферсоном Насименту и Эриком Ноланом соответственно. Назим Садыхов уступил Матеусу Камило, а в главном поединке вечера Рафаэль Физиев победил мексиканца Мануэля Торреса.