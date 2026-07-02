Министр Гамбии: "Спортивные объекты в Баку являются примером инфраструктуры высокого уровня"

Министр молодежи и спорта Гамбии Бакари Баджи заявил, что для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сфере спорта и молодежной политики создан совместный комитет.

Как сообщает İdman.Biz, министр, участвующий в международном мероприятии в Баку, высоко оценил спортивную инфраструктуру столицы Азербайджана.

Баджи отметил, что прибыл в Баку для участия в 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. По его словам, для делегации Гамбии важно встретиться в азербайджанской столице с коллегами из разных стран и представителями структур, отвечающих за эту сферу.

Министр сообщил, что программа визита в основном связана с заседаниями, поэтому у гостей не было возможности подробно осмотреть Баку. Тем не менее они посетили спортивный центр, где посмотрели выступление по конному спорту, а также ознакомились с рядом инфраструктурных объектов.

Баджи назвал спортивные объекты Баку примером инфраструктуры высокого уровня. Он подчеркнул, что центр водных видов спорта и гимнастическая арена относятся к объектам, которые Гамбия в будущем также хотела бы иметь.

Гамбийский министр также отметил, что в последние годы связи между его страной и Азербайджаном развиваются. Он напомнил, что в прошлом году в Париже с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым был подписан меморандум о расширении сотрудничества.

По словам Баджи, для реализации этого документа уже сформирован практический механизм. Через посла Азербайджана в Марокко, аккредитованного также в Гамбии, в обеих странах создан специальный комитет.

Комитет работает над программами обмена, тренингами по повышению знаний и навыков спортивных администраторов, а также над проектами, связанными с молодежью.

Министр отметил, что работа в этом направлении уже началась, и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией.