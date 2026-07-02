Сафа Кочоглу Гюрсой: "С Азербайджаном у нас единая позиция по чистому спорту и борьбе с допингом"

"Турция и Азербайджан входят в число стран, активно сотрудничающих в сфере защиты принципов чистого спорта, спортивной этики и борьбы с допингом на международном уровне".

Как сообщает İdman.Biz, об этом журналистам в Баку заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Сафа Кочоглу Гюрсой.

Он отметил высокий уровень гостеприимства в Азербайджане и подчеркнул значение III официального заседания Комитета по утверждению Фонда по искоренению допинга в спорте, проходящего в Баку в рамках Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

По словам замминистра, на мероприятии обсуждались развитие международного сотрудничества, а также работа, проводимая различными странами в сфере борьбы с допингом.

"Наша главная цель заключается в том, чтобы спортсмены соревновались в условиях честной и справедливой конкуренции. Мы считаем, что борьба с допингом не должна ограничиваться только тестами и санкциями. Этот процесс также должен поддерживаться просветительскими мероприятиями и научными исследованиями", - сказал Гюрсой.

Турецкий чиновник также отметил, что его визит в Баку связан с деятельностью в рамках ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что работа комитета, в котором он участвует как представитель и докладчик стран первой группы, вносит важный вклад в защиту принципов чистого спорта на международном уровне.