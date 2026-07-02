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Европарламент призвал ФИФА не допускать Россию на чемпионат мира U-15 в Азербайджане

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2 Июля 2026 11:56
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Европарламент призвал ФИФА не допускать Россию на чемпионат мира U-15 в Азербайджане

Депутаты Европейского парламента обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом отменить решение о допуске российских спортсменов к участию в первом чемпионате мира по футболу среди юношей и девушек до 15 лет (U-15), который пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на POLITICO, в письме 44 депутата настаивают, что Россия не должна быть допущена к соревнованиям под эгидой ФИФА до тех пор, пока, в числе прочего, не вступит в мирные переговоры с Украиной.

«Мы призываем ФИФА встать на сторону мира и не потакать агрессору - России», - говорится в обращении европейских законодателей.

Напомним, на прошлой неделе ФИФА официально объявила о проведении первого в истории чемпионата мира U-15 среди юношей и девушек. Турнир состоится в октябре в Азербайджане. Организация заявила, что соревнования будут открыты для всех ассоциаций - членов ФИФА, что позволяет принять участие и сборной России.

Авторы письма считают, что такое решение может привести к бойкоту турнира со стороны ряда национальных ассоциаций. По их мнению, допуск российской команды способен «исказить спортивные мероприятия ФИФА», поскольку принцип спортивной конкуренции окажется под угрозой.

Ранее Украинская ассоциация футбола уже заявила, что не будет участвовать в международных соревнованиях, в которых выступают российские команды.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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