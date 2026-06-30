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В Баку прошел форум "За чистый спорт" с участием представителей UNESCO и WADA - ФОТО

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30 Июня 2026 18:39
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В Баку прошел форум "За чистый спорт" с участием представителей UNESCO и WADA - ФОТО

В Баку состоялся форум "За чистый спорт", организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным антидопинговым агентством (AMADA) и Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта в партнерстве с Международной конвенцией UNESCO о борьбе с допингом в спорте. Мероприятие прошло 30 июня под девизом "Честность, справедливая игра и борьба с допингом в спорте", сообщает İdman.Biz.

Главная цель форума — продвижение принципов чистого спорта, защита условий справедливой конкуренции, охрана здоровья и прав атлетов, а также усиление просвещения в антидопинговой сфере. Мероприятие также направлено на формирование ответственного подхода в спортивной среде и широкую пропаганду ценностей честной игры.

На церемонии открытия форума выступили официальные лица: председатель 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции UNESCO о борьбе с допингом в спорте (COP10), министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, директор UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, заместитель министра молодежи и спорта Турции, докладчик бюро COP10 Сафа Кочоглу Гюрсой и ректор Спортивной академии Фуад Гаджиев.

Программа мероприятия продолжилась сессией на тему "Принципы работы глобальной антидопинговой системы: WADA, Конвенция UNESCO и механизмы международного сотрудничества". С докладами и презентациями выступили: исполнительный директор AMADA Тяхмина Тагизаде, директор UNESCO по социальной политике и инклюзивности Густаво Мерино, директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с правительствами Даррен Муллали и руководитель антидопингового отдела Совета Европы Джейми Браун.

Форум завершился экспертной панелью "Построение эффективных национальных антидопинговых систем посредством международного сотрудничества", модератором которой выступила исполнительный директор AMADA Тяхмина Таги-заде.

İdman.Biz
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