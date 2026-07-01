1 Июля 2026
RU

Азербайджан представят 13 спортсменов на международном турнире по вин чун

Другое
Новости
1 Июля 2026 18:13
9
Азербайджан представят 13 спортсменов на международном турнире по вин чун

Азербайджанские спортсмены выступят на международном турнире по вин чун в Китае.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнования пройдут в городе Фошань.

Президент Федерации вин чун Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Азербайджана Асиф Саядов заявил, что страну на турнире представят 13 спортсменов.

По его словам, международный старт имеет важное значение для повышения опыта азербайджанских спортсменов и успешного представления страны на мировой арене в этом виде спорта.

Турнир пройдет с 21 по 27 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку прошел форум "За чистый спорт" с участием представителей UNESCO и WADA - ФОТО
30 Июня 18:39
Другое

В Баку прошел форум "За чистый спорт" с участием представителей UNESCO и WADA - ФОТО

В мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов
Депутат раскритиковал рекламу энергетиков на спортивных соревнованиях
30 Июня 16:30
Другое

Депутат раскритиковал рекламу энергетиков на спортивных соревнованиях

Фазиль Мустафа считает, что такая реклама может противоречить принципам здорового образа жизни

Сумоисты Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате Европы
30 Июня 13:22
Другое

Сумоисты Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате Европы - ФОТО

В активе национальной сборной золото, две бронзы и награда в командном турнире
Айдын Сулейманлы призвал помочь спасти жизнь юному шахматисту - ВИДЕО
30 Июня 11:26
Другое

Айдын Сулейманлы призвал помочь спасти жизнь юному шахматисту - ВИДЕО

Семилетнему Уджалу Самедову требуется дорогостоязее лечение, которое может поставить его на ноги

Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы
29 Июня 20:10
Другое

Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы - ФОТО

На континентальном первенстве в Шотландии сборная Азербайджана завоевала четыре медали

НОК Азербайджана представлен на семинаре Chef de mission в Стамбуле
29 Июня 14:32
Другое

НОК Азербайджана представлен на семинаре Chef de mission в Стамбуле

Мероприятие посвящено подготовке к Европейским играм-2027

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала