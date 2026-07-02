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2 июля - Международный день спортивного журналиста

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2 Июля 2026 10:59
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2 июля - Международный день спортивного журналиста

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. Эта дата ежегодно празднуется с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

İdman.Biz напоминает, что 2 июля 1924 года в Париже на конгрессе представителей международной спортивной прессы было принято решение о создании профессиональной организации — Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Сегодня AIPS выступает посредником между международной прессой, спортсменами и спонсорами, а также организует встречи и семинары для молодых спортивных журналистов.

Спортивная журналистика занимает важное место в жизни современного общества. Спорт является не только предметом всеобщего интереса, но и важным фактором воспитания молодежи, укрепления здоровья людей и развития отношений между государствами.

Он помогает народам лучше понимать друг друга, способствует дружбе и укреплению мира. Спортивные журналисты, находясь в центре событий и рассказывая о вопросах физической культуры и спорта, вносят свой вклад в привлечение внимания к этим темам и их решению.

В настоящее время в AIPS представлены 130 стран мира. Азербайджан в этой организации представляет Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана.

Будучи одним из активных членов AIPS, Азербайджан в 2014 году принял 77-й конгресс организации, посвященный ее 90-летнему юбилею.

Сайт İdman.Biz, оперативно освещающий последние новости спортивной жизни Азербайджана и мира, поздравляет коллег с Международным днем спортивного журналиста и желает им успехов в профессиональной деятельности.

Не будем забывать: победы завоевываются на поле, а история пишется пером!

İdman.Biz
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