Айдын Сулейманлы призвал помочь спасти жизнь юному шахматисту - ВИДЕО

Один из сильнейших гроссмейстеров Азербайджана Айдын Сулейманлы, недавно обыгравший 16-го чемпиона мира и лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена, призвал помочь семилетнему Уджалу Самедову, который также занимается шахматами и оказался на грани жизни и смерти.

Как передает İdman.Biz, в ноябре прошлого года у Уджала диагностировали миодистрофию Дюшенна (Duchenne Muscular Dystrophy, DMD). Это редкое генетическое заболевание, при котором происходит необратимое разрушение мышц. Болезнь прогрессирует с каждым днем: ребенок постепенно теряет мышечную силу, а затем и способность самостоятельно ходить. Без необходимого лечения недуг приводит к тяжелой инвалидности и преждевременной смерти.

Сегодня у Уджала появился шанс пройти современную терапию препаратом Elevidys. Лечение должно состояться в Дубае, в клинике Medcare Royal Speciality Hospital. Семья уже получила официальную смету от медицинского учреждения, согласно которой стоимость препарата и курса лечения составляет около 2,9 миллиона долларов.

За прошедшее время благодаря поддержке неравнодушных людей, благотворительным акциям и помощи общественности удалось собрать почти 1 миллион манатов. Однако до необходимой суммы еще очень далеко. При миодистрофии Дюшенна время имеет решающее значение: каждый потерянный день означает утрату мышечных клеток, которые невозможно восстановить.

Семья Уджала обращается ко всем, кто может помочь. Любое участие - финансовая поддержка, распространение информации или рассказ об истории мальчика другим людям - может приблизить его к жизненно важному лечению.

Родители искренне надеются, что как можно больше людей узнают об Уджале и помогут ему получить шанс на своевременное лечение.

“Знаете, что лучшим было в моей истории с Магнусом? Я доказал, что ребенок, родившийся когда-то в Азербайджане, может победить сильнейшего. Сейчас есть еще один азербайджанский ребенок. Его зовут Уджал, он тоже шахматист и тоже силен. Его соперник - миодистрофия Дюшенна. Лечение есть, но оно очень дорогостоящее. Давайте все вместе поможем Уджалу!” - сказал Сулейманлы в публикации, размещенной в соцсети.

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