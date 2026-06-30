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Сумоисты Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате Европы - ФОТО

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30 Июня 2026 13:22
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Сумоисты Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана успешно выступила на чемпионате Европы по сумо, который состоялся в шотландском Стерлинге.

Как сообщает İdman.Biz, представители Ассоциации японских боевых искусств и культуры Азербайджана, а также национальной сборной страны завоевали четыре медали.

Чемпионом Европы в весовой категории до 115 кг стал Джавид Юсифов, принесший Азербайджану золотую награду.

Эмрах Шафиев завоевал две бронзовые медали - в весовой категории до 85 кг и в абсолютной категории.

Кроме того, сборная Азербайджана поднялась на пьедестал и в командных соревнованиях, став бронзовым призером чемпионата Европы.

Отметим, что в этом году чемпионат мира по сумо впервые в истории пройдет в Баку. Турнир состоится 17-18 октября.

İdman.Biz
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