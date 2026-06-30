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Депутат раскритиковал рекламу энергетиков на спортивных соревнованиях

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30 Июня 2026 16:30
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Депутат раскритиковал рекламу энергетиков на спортивных соревнованиях

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа считает неправильной рекламу энергетических напитков на спортивных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на apa.az, об этом председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Мы уже наблюдаем, что наряду с философией спортивных соревнований, пропагандирующей здоровый образ жизни, иногда проводится и реклама энергетических напитков", — сказал Мустафа.

По его словам, продвижение энергетиков в ряде случаев может противоречить самой сути спорта и принципам здоровья.

"Если через такую рекламу на первый план выводятся коммерческие интересы, то в результате продвижение здорового образа жизни, являющееся одним из основных направлений государственной политики, может столкнуться с определенными рисками", — отметил депутат.

İdman.Biz
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