Марко Беццекки госпитализирован после аварии на Гран‑при Нидерландов MotoGP

Итальянский мотогонщик Марко Беццекки из команды Aprilia Racing госпитализирован после аварии во время гонки Гран‑при Нидерландов MotoGP в Ассене, сообщает İdman.Biz.

Беццекки на втором круге не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Победу в гонке одержал его партнер по команде японец Ай Огура.

"Беццекки быстро доставили в медицинский центр, где ему оказали помощь. Он испытывает сильную боль в груди, ногах и лодыжке. Он двигает всеми конечностями, и это нас успокаивает. Он даже пошутил и перекинулся парой слов с отцом. Перевезем его в больницу Гронингена, где ему проведут углубленное обследование. Коллеги решат, делать ли КТ или МРТ, и только после этого сможем дать окончательную оценку", — цитирует врача Aprilia Racing Франко Перону Sky Sport.

Беццекки занимает второе место в личном зачете MotoGP, набрав 186 очков. В активе 27‑летнего гонщика четыре победы в текущем сезоне.