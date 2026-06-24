Дональд Трамп: "Мужчины не должны участвовать в женском спорте"

Президент США Дональд Трамп заявил, что трансгендерные спортсмены не должны участвовать в женских соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, во время выступления по экономическим вопросам в районе Аллентауна в штате Пенсильвания Трамп затронул тему женского спорта и различий в физических возможностях мужчин и женщин.

По словам американского лидера, мужчина, сменивший пол, находился в нижней части рейтинга среди мужчин-тяжелоатлетов, а затем начал выступать среди женщин.

"Он сменил пол. Так говорят. Он был внизу списка среди мужчин-тяжелоатлетов, а теперь стал женщиной-тяжелоатлетом. Я посмотрел, какой вес был поднят, кажется, это было 210 фунтов (95,3 кг). Для женщины это очень много, но не для мужчины. Мужчина может поднять это одной рукой", - сказал Трамп.

После этих слов президент США жестами изобразил спортсмена, поднимающего штангу.

Завершая выступление, Трамп добавил: "Он победил, и все сказали, что это потрясающе. Мы сошли с ума? Мужчины не должны участвовать в женском спорте".