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Олимпийский день: путь Азербайджана к 56 медалям - ФОТО

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23 Июня 2026 11:55
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Олимпийский день: путь Азербайджана к 56 медалям - ФОТО

23 июня для Азербайджана является не только важной датой международного спортивного календаря, но и поводом вспомнить путь страны в олимпийском движении.

Как сообщает İdman.Biz, ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный олимпийский день. Эта дата связана с созданием Международного олимпийского комитета в 1894 году. Главная цель дня - популяризация спорта, здорового образа жизни, а также принципов дружбы, уважения и честной борьбы.

Для Азербайджана Олимпийский день имеет особое значение. В 1992 году был создан Национальный олимпийский комитет Азербайджана, а в 1993-м он был принят в состав Международного олимпийского комитета. Впервые как независимое государство Азербайджан выступил на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Тогда команда была представлена 23 спортсменами и завоевала одну серебряную медаль.

По данным Национального олимпийского комитета, за годы независимости азербайджанские спортсмены приняли участие в восьми летних и шести зимних Олимпиадах. За этот период страна завоевала в общей сложности 56 медалей - 9 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовую.

Одним из самых успешных выступлений Азербайджана стали летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, где сборная выиграла 18 медалей - одну золотую, семь серебряных и десять бронзовых. На Играх в Париже в 2024 году азербайджанские спортсмены завершили выступление с семью наградами.

Особую роль в олимпийских успехах страны сыграли борьба, дзюдо, бокс, таэквондо, стрельба и другие виды спорта. Эти результаты стали не только личными достижениями отдельных спортсменов, но и показателем внимания к спорту в Азербайджане и развития национальных спортивных школ.

В последние годы важной частью этого процесса стало расширение спортивной инфраструктуры. В Баку и регионах вводятся в эксплуатацию новые спортивные комплексы, растет вовлеченность детей и подростков в различные виды спорта, усиливается работа федераций, что создает базу для будущих олимпийских успехов.

Азербайджан известен не только как страна, воспитывающая олимпийских спортсменов, но и как организатор крупных международных соревнований. В Баку проходили первые Европейские игры 2015 года, Игры исламской солидарности 2017 года и Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года.

İdman.Biz
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