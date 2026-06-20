ЧМ-2026: "оранжевые" против мощной атаки Швеции, тысячный матч мундиаля – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу продолжается второй тур группового этапа.

Как передает İdman.Biz, десятый игровой день пройдет с участием команд групп E и F и может стать важным для турнирного расклада в двух квартетах. 20 июня и в ночь на 21 июня будут сыграны четыре матча. На поле выйдут сборные Нидерландов, Швеции, Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Кюрасао, Туниса и Японии.

Нидерланды – Швеция (20 июня, 21:00, здесь и далее время по Баку)

Один из самых интересных матчей дня пройдет в группе F. Швеция начала чемпионат мира ярко, разгромив Тунис со счетом 5:1, тогда как Нидерланды потеряли очки в игре с Японией — 2:2. Для команды Рональда Кумана это уже не просто второй тур, а проверка на способность быстро отреагировать после осечки.

Перед матчем у "оранжевых" появились и кадровые проблемы. Квинтен Тимбер и Френки де Йонг столкнулись на тренировке: первый выбыл из-за сотрясения мозга, участие второго остается под вопросом. Для Нидерландов это неприятный момент, учитывая, что именно в центре поля им предстоит сдерживать энергичную и физически мощную шведскую команду.

У этой пары есть богатая история противостояния. На чемпионате мира-1974 Нидерланды и Швеция сыграли вничью — 0:0, на Евро-1992 шведы победили 3:2, а на Евро-2004 команды снова не забили друг другу в игровое время, после чего Нидерланды прошли дальше по пенальти. Был и болезненный для "оранжевых" эпизод в отборе к ЧМ-2018: несмотря на победу над Швецией в последнем матче отборочного цикла, Нидерланды не смогли обойти соперника по разнице мячей и пропустили чемпионат мира.

Сейчас ситуация тоже непростая. Швеция подходит к игре на подъеме, а связка Виктор Дьекереш — Александер Исак способна создать проблемы любой обороне. Нидерландам нужно не только больше контроля, но и больше хладнокровия в концовках: в матче с Японией они дважды вели в счете, но победу не удержали.

Германия – Кот-д'Ивуар (20 июня, 23:59)

Германия начала турнир самым громким результатом в группе E, разгромив Кюрасао — 7:1. Такой старт сразу поднял ожидания от команды Юлиана Нагельсманна, но матч с Кот-д'Ивуаром должен стать для немцев куда более серьезной проверкой.

Кот-д'Ивуар в первом туре обыграл Эквадор — 1:0. Это была не победа с яркой афишей, но по содержанию — очень важный результат: африканская сборная показала умение выдерживать давление, играть плотно и терпеливо ждать свой шанс. Против Германии такой сценарий может быть особенно опасным, если немцы начнут слишком рано играть в режиме уверенного фаворита.

После 7:1 у Германии есть риск попасть в психологическую ловушку. Кюрасао позволял много пространства, а Кот-д'Ивуар вряд ли даст сопернику столько свободы. Африканская команда сильнее в единоборствах, быстрее в переходах и способна навязать матч, в котором немцам придется не только атаковать, но и много работать без мяча.

Для группы E эта встреча может стать ключевой. Победитель получит очень сильную позицию перед заключительным туром, а ничья сохранит интригу и оставит давление на всех участников квартета.

Эквадор – Кюрасао (21 июня, 04:00)

Эквадор подходит к этой игре в статусе фаворита, но не в комфортном положении. Поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:1 сразу осложнило задачу южноамериканской сборной, поэтому матч с Кюрасао становится для нее почти обязательным к победе.

Кюрасао, в свою очередь, пережил тяжелый старт, уступив Германии — 1:7. После такого результата команде важно не только набрать первые очки, но и восстановить уверенность. Обычно после крупного поражения у таких сборных появляется дополнительная мотивация доказать, что один неудачный матч не отражает их реальный уровень.

Эквадору придется действовать аккуратно. Слишком большое желание быстро забить может привести к ошибкам, а чем дольше Кюрасао будет удерживать равный счет, тем нервознее может становиться игра для фаворита. В таких матчах важны не только класс и владение мячом, но и терпение.

Для Эквадора это шанс вернуться в борьбу за плей-офф, а для Кюрасао — возможность стереть часть негативного впечатления после разгрома от Германии.

Тунис – Япония (21 июня, 08:00)

Матч Туниса и Японии получит особое место в истории: он станет 1000-м матчем в истории чемпионатов мира. Такой статус сам по себе добавляет встрече интереса, но и турнирная интрига здесь достаточно острая.

Япония начала ЧМ-2026 с ничьей против Нидерландов — 2:2. Команда Хадзимэ Мориясу показала характер, сумев вернуться в игру против одного из фаворитов группы. Теперь японцам важно подтвердить, что этот результат был не разовой историей, а продолжением их стабильного роста на международной арене.

Тунис оказался в куда более сложной ситуации после поражения от Швеции — 1:5. Команде необходимо резко улучшить игру в обороне, иначе против быстрой и организованной Японии проблемы могут повториться. При этом африканская сборная будет играть с пониманием, что новое поражение почти лишит ее права на ошибку в заключительном туре.