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Харри Магуайр "устроился" продавцом Panini в Нью-Йорке после невызова на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 17:26
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Харри Магуайр "устроился" продавцом Panini в Нью-Йорке после невызова на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр оказался в центре внимания во время чемпионата мира-2026 в необычном амплуа.

Как сообщает İdman.Biz, футболист, не попавший в заявку "трех львов" на турнир, с юмором отнесся к отсутствию на мировом первенстве. Магуайр принял участие в промо-акции Panini в Нью-Йорке. В солнцезащитных очках он предлагал прохожим коллекционные стикеры чемпионата мира, раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

Акция прошла в районе Rockefeller Center. Позже английский защитник "Манчестер Юнайтед" также посетил один из манчестерских фан-баров в Нью-Йорке, где встретился с поклонниками.

İdman.Biz
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