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В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников - ФОТО/ВИДЕО

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20 Июня 2026 15:59
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В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников

В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников

В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более 2000 школьников из 59 городов и районов страны

В Бакинском кристальном зале состоялась официальная церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители государственных структур, руководители медиаорганизаций, известные спортсмены, общественные деятели и другие гости. Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Участники почтили память общенационального лидера и павших за территориальную целостность страны минутой молчания.После этого состоялся парад команд, представляющих различные города и районы страны.

Было отмечено, что в олимпиаде участвуют более 2000 школьников из 59 городов и районов Азербайджана. В соревнованиях выступят воспитанники детско-юношеских спортивных школ, действующих в системе Министерства науки и образования, Министерства молодежи и спорта, а также в Нахчыванской Автономной Республике. С 21 по 26 июня участники олимпиады будут бороться за медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, легкой атлетике, бадминтону, баскетболу, боксу, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, художественной гимнастике, настольному теннису, тхэквондо и велоспорту.

После официальной части церемонии гостям была представлена концертная программа.

Отметим, что Республиканская спортивная олимпиада школьников впервые проводится в Азербайджане. Организаторами проекта выступают Министерство науки и образования и Министерство молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций.

Главная цель олимпиады - содействие развитию спорта среди школьников, популяризация здорового образа жизни, повышение уровня физической подготовки, выявление талантливой молодежи и поддержка ее дальнейшего развития.

ФОТО: Ислам Атакишиев

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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