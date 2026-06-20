Расул Чунаев присоединился к проекту "Утренняя зарядка" - ФОТО

В рамках проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана "Утренняя зарядка" 20 июня в парке Деде Горгуда состоялась очередная тренировка.

Как сообщает İdman.Biz, об этом информирует Министерство молодежи и спорта.

В занятии, которое прошло под руководством профессиональных инструкторов, принял участие призер Олимпиады, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Расул Чунаев. Он провел тренировку вместе с жителями города.

Отметим, что в рамках проекта "Утренняя зарядка" занятия с участием профессиональных тренеров проходят с 07:00 в парках Деде Горгуда, Офицеров и Центральном парке.