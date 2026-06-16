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Чемпион России по борьбе задержан после убийства из-за долга в 50 долларов - ФОТО

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16 Июня 2026 18:26
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Чемпион России по борьбе задержан после убийства из-за долга в 50 долларов

Чемпион России по вольной борьбе среди юношей Исса Зангиев задержан в рамках расследования убийства 18-летнего жителя Владикавказа.

Как сообщает İdman.Biz, вместе с молодым спортсменом правоохранительные органы задержали еще трех участников конфликта. По данным следствия, возраст задержанных составляет от 17 до 22 лет.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в лесопарковой зоне Владикавказа. По предварительной информации, 18-летний Тимур Сакаев приехал на встречу вместе со своим другом, чтобы помочь ему решить вопрос, связанный с денежным долгом.

Сообщается, что спор из-за 50 долларов быстро перерос в массовую драку. В ходе конфликта один из участников открыл стрельбу из пистолета, тяжело ранив Сакаева.

После произошедшего подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

По информации Telegram-канала Baza, предполагаемый стрелок уже признал свою вину на первом допросе. Следственное управление по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Отметим, что Исса Зангиев в 2025 году стал победителем первенства России среди спортсменов до 17 лет в весовой категории до 80 кг. В том же году он завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата мира в Афинах.

İdman.Biz
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